Pasqua 2023, la colomba è la "stella" in cucina: scelta da 7 italiani su 10

Pasqua 2023, la colomba batte il cioccolato: presente in sette case su dieci. Tutti i trend

La colomba batte l'uovo di cioccolato e si classifica come il dolce preferito delle festività pasquali, tanto che sarà presente in quasi sette case su dieci (69%). È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' "La Pasqua 2023 degli italiani a tavola" che delinea le abitudini di consumo per la prima grande festa cristiana di quest'anno. Classica, farcita, al cioccolato, alla crema, artigianale o industriale: non importa come sia, la colomba si conferma ancora una volta protagonista della tavola degli italiani.

La colomba vince così su un altre grande classico della tavola di Pasqua: l'uovo di cioccolato, che comunque non mancherà nel 63% delle case. Inoltre, secondo le indagini della Coldiretti, gli italiani preferiscono a quelle di cioccolato le tradizionali uova di gallina, simbolo per eccellenza delle resurrezione di Gesù e quindi della Pasqua che, per l’occasione si possono servire nei modi più particolari, anche dipinte con coloranti naturali, così come la tradizione vuole.

A spiegare le ragioni di queste scelte è la stessa Coldiretti: “Se negli acquisti pasquali in tempo di guerra si verifica dunque una preferenza per la colomba simbolo della pace va comunque sottolineato come la versione tradizionale del dolce si sia nel tempo arricchita di nuove versioni con variazioni che vedono l’uso di ingredienti agricoli e a km zero come i grani antichi, l’olio extravergine d’oliva, il melograno, i frutti di bosco, il miele. Se le uova di cioccolato devono cedere il passo alla colomba, quelle vere restano le vere protagoniste della Pasqua spinte anche dagli ultimi studi che le riconoscono come un alimento sano, equilibrato e ‘taglia grassi’ adatto al controllo del peso di individui".