Paura a Otranto: lupo punta una bambina di sei anni e le strappa il vestito

In un villaggio turistico di Otranto, un giovane lupo si è avvicinato a una bambina di sei anni e le ha strappato il vestito. L'animale è stato messo in fuga, la bambina non presenta lesioni.

L'episodio ha avuto luogo nella zona dei Laghi Alimini, in un villaggio turistico di Otranto. Il lupo era già stato avvistato tra la pineta e il litorale in diverse occasioni nelle scorse settimane. I turisti, come riporta Quotidiano.net, lo avevano considerato innocuo e giocherellone, nonostante l'avviso degli esperti sulla natura pericolosa dell'animale predatore.

La bambina si trovava nella pineta in presenza dei genitori quando è avvenuto l'incontro con il lupo. Il sindaco e i Carabinieri Forestali erano stati informati degli avvistamenti dell'animale, ora l'Istituto Superiore per la Protezione e alla Ricerca Ambientale (Ispra), sono in fase di preparazione per un piano di cattura.

Riportate da Quotidiano.Net le dichiarazioni del colonnello Jacopo Ristori, comandante dei Carabinieri Forestali di Lecce: "E' strano che l'attacco di un lupo si concluda con un buco in un vestito", l'accaduto porterebbe a pensare a un caso di "eccessiva confidenza che l'esemplare mostra nei confronti dell'uomo, che poi è il motivo per cui gli enti competenti si sono già attivati per risolvere il problema".