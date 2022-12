Pedofilia, parroco sorpreso con 2 minorenni. "Violenze anche in parrocchia"

Caserta, l'ex parroco don Gianfranco Roncone sorpreso al cimitero con 2 ragazzini: consumava rapporti in B&B e cinema porno

Si avvia alle fasi finali il processo a carico di Don Gianfranco Roncone, ex parroco di Presenzano originario di Sparanise, accusato di abusi sessuali su minori, induzione in concorso alla prostituzione minorile e possesso di materiale pedopornografico celebrato dinanzi alla Prima Sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il presidente del collegio ha chiuso l'istruttoria dibattimentale rinviando alla seconda metà del mese di febbraio per le discussioni.

L'indagine su Don Roncone venne avviata dai carabinieri della compagnia di Capua nell'agosto 2020 quando l'ex parroco venne sorpreso la notte del 14 agosto alla guida di una Madza 2 in una zona semi buia in compagnia di due ragazzi rumeni di 18 e 16 anni nei pressi del cimitero comunale di Vairano Patenora.

Caserta, l'ex parroco accusato di pedofilia si difende, poi ammette: "Ho avuto una relazione, ma era maggiorenne"

Dopo aver identificato i ragazzi i militari, procedendo alla perquisizione degli smartphone, scoprirono l'esistenza di una relazione borderline intercorrente tra uno dei giovani ed il parroco. Proprio quest'ultimo aveva dunque ammesso 15 giorni di "passione", precisando: "Era maggiorenne quando iniziai a frequentarlo. Lo conoscevo da molto prima e frequentavo la sua abitazione poiché conoscevo il padre e spesso aiutavo quella famiglia".

Avviate le indagini, però, le Forze dell'Ordine hanno svelato la predilezione del prete per ragazzi dell'Est Europa ed africani, con i quali consumava rapporti sessuali in B&B nei pressi della stazione ferroviaria o in sale cinematografiche porno; le violenze si sarebbero perpetrate anche all'interno della canonica, dove un minore sarebbe stato palpato sul sedere. Si è scoperto, inoltre, un sistema di regali messo a punto dal Roncone per "ricompensare" i giovani delle loro prestazioni.