Pedofilia, smantellata una rete che agiva in tutta Italia: 13 denunciati

La polizia postale ha smantellato una rete di pedofili che acquistavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori anche di anni 13. Denunciate 13 persone per divulgazione, cessione e detenzione di ingente quantità di immagini video e foto pedopornografiche. Si tratta di una vasta operazione, spiega un comunicato, della polizia postale di Trieste e Udine coordinata dal Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online del Servizio polizia postale e delle comunicazioni di Roma, disposta dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, nell'ambito del contrasto alla pedopornografia online. L'operazione 'Pepito' ha portato all'esecuzione di 11 decreti di perquisizione in 6 regioni italiane e alla denuncia di 13 persone, responsabili di detenzione di immagini video e foto pedopornografiche. Rinvenute, conclude la nota, numerose chat in cui i pedofili si scambiavano materiale.