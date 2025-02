Pedopornografia, quasi 60 arresti in Italia e Europa in due diverse operazioni

Pedopornografia online: Europol conferma la prima operazione contro contenuti con abusi sui minori generati con l'AI

La Giustizia ha dato oggi un duro colpo alla pedopornografia online. In Italia una maxi operazione coordinata dalla procura distrettuale di Catania ha coinvolto oltre 500 agenti della polizia postale, che dopo l'esecuzione di oltre 100 perquisizioni ha portato all'arresto di 34 persone in 56 città. Dalle indagini è emersa una fitta rete di sfruttamento sessuale di minori con scambio di documenti sul web.

In una seconda operazione a livello europeo, invece, almeno 25 persone sono state arrestate per aver condiviso online contenuti pedopornografici generati con l'intelligenza artificiale. "L'operazione Cumberland - ha dichiarato l'Europol in una nota - è stato uno dei primi casi di pornografia infantile generata dall'intelligenza artificiale, rendendo il compito degli investigatori particolarmente difficile a causa della mancanza di una legislazione nazionale riguardante questi crimini".