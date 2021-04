Pensava lo tradisse con Balotelli. Massacrata di botte,lui ora rischia 13 anni

Pensava lo tradisse con Balotelli. Massacrata di botte. Rischia fino a 13 anni

Mario Balotelli torna a far parlare di sè, ma questa volta il calciatore del Monza non ha nessuna colpa. La vicenda riguarda una sua amica, pesantemente picchiata e insultata dal compagno, convinto che la sua donna avesse una storia di sesso con l'ex calciatore della Nazionale. L'uomo era ossessionato dall'attaccante del Monza e si era convinto che la sua ragazza, in realtà semplicemente un'amica del giocatore, avesse intrattenuto con lui una relazione clandestina. E per questo il fidanzato si riteneva autorizzato a picchiare la donna, madre di due bambini piccoli, durante litigi furibondi e scenate di gelosia.

La storia - si legge sul Messaggero - non poteva che finire davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Brescia dove l'uomo è imputato per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni, dopo aver già subito un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex fidanzata. Il pm ora ha chiesto per lui 13 anni di carcere, anche perché dagli archivi è venuta fuori una precedente condanna a due anni per maltrattamenti alla sua ragazza di allora. È di queste ore infatti l'indiscrezione di un ritorno di fiamma tra il calciatore e la modella brasiliana Dayane Mello, recente protagonista del Grande Fratello Vip. Nella casa più famosa d'Italia è stato ospite anche Enock Barwuah, fratello del giocatore del Monza. Per questa ragione Balotelli si è affacciato spesso nel regno di Alfonso Signorini e in quell'occasione ha rivisto la bella Dayane. In una puntata i due si sono incontrati anche dal vivo all'interno della casa e non solo in collegamento da studio.