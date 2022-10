"Per Cipollini ero un oggetto, dovevo denunciare prima". Sfogo della ex moglie

Mario Cipollini, 3 anni di carcere per stalking e violenze sulla ex moglie

Mario Cipollini, l'ex campione di ciclismo, è stato condannato a 3 anni di carcere per maltrattamenti in famiglia, lesioni e stalking. Dopo la sentenza del tribunale arriva lo sfogo della vittima, la ex moglie Sabrina Landucci. "Avrei dovuto denunciare subito, invece di aspettare anni come ho fatto, sbagliando. Quando - spiega la ex moglie di Cipollini al Corriere della Sera - la violenza entra in famiglia ogni speranza è persa. E allora una moglie deve chiedersi se è ancora una donna libera o la paura la sta rendendo schiava. Sono stati anni difficili e di paura. Avevo l’assoluta volontà di portare avanti il matrimonio. Ero innamorata di quest’uomo e, sbagliando, sopportavo tradimenti, soprusi e violenze. Mi chiedeva scusa, mi giurava che era cambiato. E io volevo crederci ad ogni costo. Non ero una donna libera".

"Ci sono stati - prosegue Sabrina Landucci al Corriere - più episodi, terribili, e sono fuggita da casa con le figlie più di una volta. Ma ho sempre tentato di riallacciare un rapporto che ormai era irrecuperabile. Poi ho capito che non c’era più niente da fare e nel 2012 mi sono separata. Di tradimenti ce ne sono stati molti e sono stati anch’esse violenze. Non solo fisiche, perché quando gli chiedevo conto di che cosa aveva combinato, lui mi picchiava, ma anche psicologiche. Sono stata denigrata, trattata come un oggetto, insultata davanti ai miei familiari. L’uomo che avevo conosciuto si era trasformato, non era più lui. L’amore era morto, per sempre".