Pernigotti, gianduiotti e cremini contaminati da insetti

Il ministero della Salute ha diffuso la comunicazione del ritiro dei lotti dal commercio con l'avviso di riportare al punto vendita le confezioni acquistate

Gianduiotti e cremini Pernigotti ritirati dal mercato per possibile presenza di corpi estranei. Il ministero della Salute ha diffuso una nota, in cui dispone il ritiro dal commercio di alcuni lotti di gianduiotti e cremini della Pernigotti di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, per la possibile presenza di insetti.

Si tratterebbe, in particolare, di una contaminazione da larve di plodia, conosciute più comunemente come "farfalline della farina", insetti molto piccoli innocui per gli esseri umani. Nella nota si legge un avviso per i consumatori, nel quale si invitano le persone a non consumare i dolcetti e riportarli al punto vendita.

Ecco in dettaglio quali sono i lotti di gianduiotti e cremini ritirati dal commercio:

- Le confezioni da 150 grammi di "Gianduiotto - Praline di cioccolato alle nocciole gianduia", con lotti/scadenze L4D 10.04.24 / L4D 13.04.24 / L4D 19.04.24

- Le confezioni da 150 grammi di "Cremino - Praline al cioccolato al latte e alle nocciole gianduia con farcitura alla nocciola" con lotti/scadenze 13.04.24 / L4D 14.04.24 / L4D 17.04.24.