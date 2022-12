Pesce al mercurio? Ecco quale ne contiene di più. La lista (clamorosa)

Mercurio nel pesce. Quello che ne contiene di più...

È un alimento consigliato da tutti gli specialisti in una dieta equilibrata e sana. Eppure studi recenti hanno dimostrato che quasi tutti i tipi hanno tracce di mercurio, alcuni di loro con percentuali preoccupantii: si tratta del pesce, e l'effetto principale che si può subire di questo alimento contaminato è l’alterazione del sistema neurologico. Per questo motivo, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) raccomanda che soprattutto le donne in età fertile, le donne in gravidanza, le donne che allattano e i bambini piccoli evitino di mangiare le specie marine più soggette a questa contaminazione.

I nutrizionisti, in particolare, raccomandano di evitare di mangiare pesci predatori di grandi dimensioni, che contengono più mercurio. Inoltre, si consiglia di dare la preferenza alle specie che si trovano più in basso nella catena alimentare. Ma sarebbe uno dei tipi più amati dagli italiani il pesce più contaminato di mercurio: nessuno se lo aspetterebbe, ma si tratta del pesce spada, proprio perché è un predatore che si nutre di grandi quantità di pesce al giorno.

Secondo gli esperti, il pesce spada ha un contenuto di mercurio di 0,97 mg/kg. Il consiglio naturalmente non è quello di non magiarne più, ma di favorire il consumo di quelle specie che ne contengono di meno.