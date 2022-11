Pesticidi nei biscotti, allarme salute: ecco quali marchi li contengono

Pesticidi nei biscotti, nuovo allarme

Nuovo allarme pesticidi, questa volta nei biscotti, uno degli alimenti più consumati dalle famiglie, soprattutto a colazione. Secondo quanto scrive il sito Il Salvagente, leader nei test di laboratorio contro le truffe ai consumatori, che ha passato sotto la sua lente d’ingrandimento 15 tra le marche più note di biscotti, l’analisi sui marchi Carrefour, Conad, Gentilini e Misura, hanno evidenziato la presenza di pesticidi, anche se nei limiti consentiti dalla legge. Si è rilevata però anche la presenza di fitofarmaci, ovvero medicinali che combattono i parassiti e che vengono utilizzati anche per curare piante e coltivazioni.

Pesticidi nei biscotti, tracce di fitofarmaci

Nel caso dei biscotti Carrefour si sono travate tracce di ben 4 fitofarmaci. Dalle analisi effettuate non vi sono, comunque, presenze importanti di micotossine e questo è una buona notizia poiché conferma che la scelta della materia prima è più accurata rispetto al passato. In alcuni casi, invece, come nei biscotti marcati Conad, è evidente la presenza del Don. Trattasi di una micotossina assai pericolosa per i bambini, anche se i biscotti analizzati non sono dedicati ai bambini con meno di 3 anni.

Pesticidi nei biscotti, tracce di acrilammide

Inoltre biscotti quali Gentilini, Misura e Naturasì, hanno presentato tracce di acrilammide, sostanza che l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha marchiato come “probabile cancerogeno per l’uomo“. Tra i biscotti più salutari invece troviamo i Novellini al latte e miele Vivi Verde Coop e tra i biscotti secchi gli Oswego. Ottimo risultato anche per gli Oro Saiwa, il frollino integrale senza zuccheri. Non è certo la prima volta che i biscotti che accompagnano le nostre prime ore del giorno, vengono accuratamente analizzati.