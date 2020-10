Vigili in quarantena nel Palermitano. Sindaco e assessore dirigono il traffico

Nel palermitano, precisamente a Piana degli Albanesi, il sindaco e un assessore della cittadina sostituiscono i vigli urbani, tutti i quarantena, per regolare il traffico davanti alle scuole.

La quarantena per i tutti i vigili è stata necessaria dopo che un agente della municipale è risultata positiva al coronavirus e dunque gli altri due colleghi sono dovuti andare in quarantena, come riportato da La Repubblica Palermo.

Il sindaco, Rosario Petta, commenta: “Domenica quando ci è arrivata la notizia non sapevamo che fare. Ci siamo consultati con le altre istituzioni e abbiamo deciso di scendere in strada noi”. Insieme a lui è sceso in campo anche l'assessore Antonino Aclud. Lunedì mattina all'orario di apertura e uscita da scuola, si sono presentati davanti l'istituto Demetrio Camarda: "Superato lo stupore, i cittadini hanno seguito le nostre indicazioni, garantendo l’incolumità dei bambini”- dichiara il sindaco - “Per fortuna gli agenti in isolamento sono stati sottoposti al tampone e sono negativi. Domani torneranno in servizio”.