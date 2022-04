Picasso, all'asta il quadro simbolo del suo amore con Marie-Thérèse Walter

Picasso, il ritratto dell'amante Marie-Thérèse Walter in vendita da Sotheby's

Uno dei ritratti più monumentali e sensuali di Pablo Picasso, che raffigura l'amante e musa Marie-Thérèse Walter come una creatura marina, con arti simili a pinne e una testa distorta, andrà all'asta per la prima volta da Sotheby's a New York il 17 maggio con una stima di partenza di oltre 60 milioni di dollari. La grande tela è stata esposta nella retrospettiva del maestro spagnolo alla Tate Modern di Londra nel 2018. Il quadro "Femme nue couchée", dipinto nell'aprile 1932, potrebbe superare ampiamente la valutazione iniziale della casa d'asta e stabilire il nuovo record mondiale per un lavoro di Picasso.

Secondo "The Art Newspaper", il risultato finale potrebbe, infatti, superare facilmente i 100 milioni di dollari, data l'aurea erotica che avvolge il ritratto dell'amante. "Femme nue couchée" sembra destinato, infatti, a battere un altro ritratto di Marie-Thérèse, "Femme assise près d'une fenêtre", eseguito nell'ottobre del 1932, venduto all'asta da Christie's a New York nel maggio 2021 per 103,4 milioni di dollari. Marie-Thérèse è stata l'ispirazione per molte delle più grandi opere di Picasso, con il 1932 - l'anno in cui fu finalmente in grado di dare piena voce pittorica alla sua passione - ampiamente considerato come il suo 'annus mirabilis'.

Ma tra i molti ritratti che Picasso dipinse dell'amante in quell'anno, il quadro che andrà all'asta il 17 maggio si distingue in modo particolare: è una composizione unica e radicalmente diversa, sia da qualsiasi altra cosa nella sua produzione, sia dalla più ampia tradizione storica dell'arte del nudo femminile. In quest'opera, Picasso evoca Marie-Thérèse con gli arti forti e sensuali di una creatura marina. Anche se continuerà a rendere le amanti successive in forma animalesca, l'allusione al mare qui è significativa: Marie-Thérèse era anche un'appassionata e abile nuotatrice, la cui grazia potente e atletica nell'acqua era una fonte di costante fascino per Picasso. Inoltre, i giorni più belli della loro relazione sbocciata furono trascorsi al mare.

