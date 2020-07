Piemonte, arrestati 12 presunti membri dell''ndrangheta

Il 30 giugno, durante le prime ore della mattina, oltre 200 ufficiali dei Carabinieri e della Polizia hanno arrestato in Piemonte 12 presunti appartenenti alla ‘ndrangheta con il sostegno di Europol e delle autorità di contrasto di Croazia, Francia e Germania. L’operazione, denominata “Altan”, è iniziata nel 2017 verso il clan Alvaro, operante in Calabria e radicato in diverse città del Paese. Questo clan era attivo non solo in Italia, ma anche in altri stati dell’Ue. Il gruppo criminale era coinvolto nel traffico internazionale di droga (cannabis e cocaina) e in quello di armi da fuoco. Le indagini hanno portato la Polizia a svolgere 30 perquisizioni domestiche e a sequestrare un fucile ed alcuni narcotici. Tra i 12 sospetti arrestati c’è il leader della famiglia ‘ndranghetista calabrese.