Piemonte, entra nel bar con l’auto e travolge il barista: “Sei vaccinato"

Entra nel bar con l'auto e travolge il barista. La vittima: "Mi odia perchè sono vaccinato"

Prima la lite, poi il danneggiamento dell’auto con un posacenere, infine l’auto che “entra” nel bar, colpendo il barista. È successo a Rodello, in provincia di Cuneo, il 29 giugno scorso, quando dopo un litigio per futili motivi un uomo di 45 anni, a bordo della propria macchina, ha investito il compagno della titolare, travolgendo parte del plateatico.

Ora è stato denunciato per tentato omicidio e la procura di Asti ha avviato le indagini. La vittima, Roberto Barbetta, ha raccontato alla testata online Cuneodice di conoscere l’aggressore solo di vista. “Non avevo mai incontrato questa persona – premette Barbetta al sito Cuneodice – Una sera, alla fine marzo, l’ho visto bere al bancone. Mentre uscivo dal locale mi ha fermato e ha minacciato: 'So che ti sei vaccinato, sei un figlio di ….'. Barbetta gli chiede di andare via: Lui – riprende l’esercente – mi ha risposto: ‘Quello che se ne deve andare sei tu, io sono a casa mia’. Quindi ha cercato di mettermi le mani addosso". Da quell’episodio ne sarebbe seguito un altro, quando l’aggressore si sarebbe presentato al locale armato di fucile.

Da ultimo il tentato omicidio; Barbetta è salvo, e i carabinieri hanno rintracciato l’uomo.

