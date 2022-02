Piemonte in siccità, il lago di Ceresole è prosciugato e la pioggia non arriva

Lago di Ceresole, non una traccia d'acqua ma solo pietre

La siccità attanaglia tutto in nord Italia, il Po è in secca in diversi punti, le precipitazioni scarseggiano o mancano del tuttoin diverse zone e a soffrire di più c'è anche il Piemonte, dove mancano acqua e neve, tanto che il lago di Ceresole è totalmente prosciugato.

Il lago di Ceresole, specchio d'acqua blu artificiale fra le montagne della valle Orco, si è trasformato in uno scenario lunare, o spettrale a seconda dei punti di vista: non una traccia d'acqua ma solo pietre, su cui si può camminare. Il fondo del lago, che ha una capacità di 35milioni di metri cubi d'acqua cioè circa due chilometri quadrati, è infatti asciutto.

Ufficialmente non si parla di stato di emergenza, ma questa situazione è un dramma per l'ambiente e per l'uomo, con cicli caldo-freddo irregolari, assenza di acqua, rischio di incendi aumentato, ghiacciai in sofferenza e animali spaesati da irregolarità climatiche che sconvolgono il loro bioritmo e la loro catena alimentare.