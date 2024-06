Pierina, nuove scritte sospette: l'ipotesi di messaggi tra Manuela e Louis

Pierina, nuove scritte sospette su tubi in cemento: l'ipotesi di messaggi tra Manuela e Louis e il luogo "clandestino" dell'incontro. FOTO e VIDEO

Un giallo senza fine quello di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel garage di casa sua a Rimini oltre otto mesi fa. Un mistero che ha come cornice la relazione clandestina tra la nuora della donna, Manuela Bianchi, e il vicino di casa Louis Dassilva, attualmente unico indagato per l'omicidio. Non un semplice flirt, come ammesso dalla stessa Manuela, ma qualcosa di più profondo, che secondo alcuni non sarebbe terminato con la morte di Pierina.

A suffragare questa ipotesi le scritte sospette ritrovate nelle ultime ore in una zona isolata a meno di dieci minuti di auto da via del Ciclamino, su dei tubi in cemento, mostrate in un servizio a Pomeriggio 5.

“Ti amo” e “L+M” e poi “4-02” circondato da un cuore, che secondo indiscrezioni sarebbe la data di inizio della relazione tra Manuela e Louis. Forse in questo luogo i due si davano appuntamento? Non è dato saperlo, ma sicuramente è uno dei numerosi aspetti su cui gli inquirenti dovranno fare luce.