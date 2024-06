Pierina, colpo di scena: Manuela confessa. "Con Louis non era semplice flirt"

Delitto Pierina, colpo di scena: la nuora Manuela confessa. "Con Louis non era un semplice flirt"

Colpo di scena nel caso di Pierina Paganelli, la 78enne di Rimini uccisa l'anno scorso nel garage di casa sua. Tra Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio della donna, e la nuora di lei - Manuela Bianchi - infatti, non ci sarebbe stato un semplice flirt. Lo fa sapere a "Pomeriggio Cinque News" la stessa Manuela: per la prima volta la donna rivela alcuni dettagli in più sulla relazione con il vicino e ammette: "Un semplice flirt non rispecchierebbe me, non sono quel tipo di donna. Secondo me c'era un'intensità diversa tra quello che ho provato io per lui, rispetto a quello che ha provato per me. La vivevamo diversamente", sottolinea Bianchi.

C'è chi pensa che la storia tra i due non sia finita, ma Manuela Bianchi ci tiene a precisare: "È morta e sepolta, credo abbia fatto abbastanza danni a entrambi, probabilmente non era una cosa che doveva essere. È stato un errore grande che ha portato grande sofferenza. Non è stata una cosa da poco". Adesso la nuora di Pierina Paganelli guarda avanti e pensa come superare questo periodo difficile e doloroso: "Penso a come rifarmi una vita. Molti parlano della luce in fondo al tunnel, io non la vedo e invece vorrei vederla", dice. Sia la vittima che il figlio, Giuliano Saponi (marito di Manuela), sarebbero stati a conoscenza della relazione extraconiugale tra Manuela e un uomo, ma non avrebbero conosciuto la sua identità. "Sono sicura che mia suocera non sapesse che fosse Louis. A lei era stato detto da mio marito e a mio marito era stato detto da me - rivela la donna che aggiunge - io non ho tenuto nascoste le cose, sono andata via di casa perché c'erano dei problemi famigliari e avevo ammesso che ci fosse un altro uomo. Ma loro non sapevano chi", conclude.