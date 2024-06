Delitto Pierina, nuovo interrogatorio per la figlia minorenne di Manuela

Delitto Pierina Paganelli, la figlia minorenne di Manuela Bianchi convocata in Questura per un nuovo interrogatorio

Nuovo giro di interrogatori nel giallo di Pierina Paganelli, la 78enne di Rimini uccisa a coltellate nel garage di casa sua lo scorso 3 ottobre con 29 coltellate. Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati del vicino di casa Louis Dassilva, a 8 mesi dal delitto, per permettere l'esecuzione di accertamenti irripetibili, è stata sentita questa mattina in Questura, in audizione protetta, la nipote minorenne della vittima, figlia di Giuliano Saponi e di Manuela Bianchi.

La ragazza sarebbe stata convocata in Questura per una nuova acquisizione di sommarie informazioni testimoniali, insieme ad un cugino. La minore, la sera in cui la nonna è stata uccisa, sarebbe stata nella sua casa, sempre in via del Ciclamino, insieme alla mamma e allo zio.

La giovane infatti, durante la prima sit aveva raccontato di aver cenato insieme a madre e zio (il padre Giuliano quel giorno si trovava ancora ricoverato in ospedale) e di aver seguito l’adunanza dei testimoni di Geova da remoto - dalle 20 alle 21.45 circa -. Dopodiché, la ragazzina aveva riferito di essere rimasta sul divano con il cellulare, mentre la madre e Loris avevano iniziato a parlare. Poi il ricordo, quell’ora: 22.15, che la 16enne aveva riferito di ricordare dopo aver guardato l’orologio mentre ancora la mamma e lo zio erano in casa. Un orario che, quindi, stando alla prima testimonianza della giovane, collocherebbe Manuela e Loris nell’appartamento con la giovane.

Una versione, quella già resa dalla 16enne a chi indaga, su cui gli inquirenti hanno compiuto nel frattempo verifiche tecniche attraverso il sequestro del cellulare della ragazzina per scandagliare gli agganci alla rete Wi-Fi. Mentre dalla nipote di Pierina riprendono gli ‘interrogatori’ dei testimoni, il tempo di 10 giorni a disposizione della difesa dell’unico indagato Louis Dassilva per presentare la richiesta di incidente probatorio è agli sgoccioli e l’atto è atteso per le prossime ore.