Pifferi bocciata in primo superiore: parla l’insegnante di sostegno

ALESSIA PIFFERI BOCCIATA IN PRIMA SUPERIORE, ECCO LA PAGELLA. L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO: “L’HO SEGUITA NELL’ANNO SCOLASTICO 1998/1999 DURANTE LA SCUOLA MEDIA, DI LEI RICORDO CHE ERA UNA RAGAZZINA TRANQUILLA”

Stando ai documenti che Telelombardia ha avuto modo di visionare, Alessia Pifferi nell’anno scolastico 1999/2000 a seguito dei numerosi giorni di assenza da scuola e per via del basso rendimento è stata bocciata al primo anno dell’istituto tecnico milanese che frequentava.

Pifferi in quell’anno si è assentata dalle lezioni per oltre 50 giorni. Dalle pagelle delle scuole elementari consultate emergerebbe che, stando ai giudizi scritti dalle insegnanti stesse, Alessia Pifferi fosse affetta da un vero e proprio ‘handicap’.

LA PAGELLA DI ALESSIA PIFFERI





L’insegnante di sostegno delle scuole medie consultata da Telelombardia dichiara: “Ho seguito Alessia nell’anno scolastico 1998/1999 durante la scuola media. Non ho più nessun documento che mi possa far risalire alle problematiche che incontrava in ambito scolastico.

Negli anni ho seguito molti alunni con varie difficoltà dei quali conservo ricordi a vari livelli, in quegli anni insegnavo in classi molto difficili in una scuola di periferia considerata di area a rischio. Ricordo che Alessia era una ragazzina tranquilla dal punto di vista disciplinare”.