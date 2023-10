Pifferi voleva trasferirsi dall'amante, ma rimane delusa: ecco perchè

Alessia Pifferi voleva trasferirsi dall'amante, ma rimane delusa e lo lascia: ecco perchè c'entra la figlia Diana

Emergono dettagli sempre più agghiaccianti su Alessia Pifferi, la donna che nel 2022 lasciò morire la figlia Diana di appena 18 mesi di stenti.

Nella puntata che andrà in onda questa sera di “Iceberg Lombardia”, la trasmissione di Telelombardia condotta da Marco Oliva a partire dalle 20.30, verranno trasmessi altri audio inediti. Conversazioni tra Alessia Pifferi e l’uomo conosciuto da pochi giorni e di cui si era invaghita, tanto da lasciare la figlia Diana più volte a casa da sola. Di seguito uno stralcio:

Nel primo audio, datato aprile 2022, Alessia resta delusa perché vorrebbe trasferirsi a casa dell’uomo conosciuto da pochi giorni in chat, ma quest’ultimo lamenta di non poterla ospitare perché in casa non ha l’armadio per accogliere i vestiti della donna.

“Amore allora mi hai sentito un po' così perchè sono rimasta sinceramente un po' male perchè comunque tra me e te ci siamo detti di parlare di matrimonio, e io ne sono felicissima, abbiamo parlato anche di un altro figlio, quello poi magari in futuro si vedrà, io pensavo di fare una cosa fatta bene per te stesso pensando di essere una cosa buona per te che avendomi lì tornavi a casa anche bello allegro e pimpante. Mi hai spiazzato un po' con il discorso dell'armadio che io non sapevo, comunque io ho casa mia piccola ma penso di essere una persona pulita e ordinata nel mio piccolo. Io ti adoro, ti amo, voglio sposarti sì, pensavo di fare una cosa fatta bene.

E infatti quanto tu mi hai detto dell'armadio sono andata sotto terra, cioè da che si parla di matrimonio è normale che poi una dice anche: stiamo insieme trovo le soluzioni anche per stare insieme a te, per non complicarti avanti e indietro. Quindi pensavo che era una cosa normale. Sono rimasta un po' così per quello perchè comunque penso che se uno vuole una persona dovrebbe fare i salti a soffitto soprattutto quando si parla di matrimonio e di famiglia. Io la proposta che tu mi hai fatto sono sì, sono sempre sul sì perchè ti amo però certamente mi hai sentito un po' così perchè penso che qualsiasi donna sarebbe rimasta un attimino spiazzata. Perchè per me puoi venire in qualsiasi momento, sono la donna più felice del mondo basta stare insieme a te”.

Nel secondo audio, datato maggio 2022, Alessia stessa decide di lasciare l’uomo sentendosi trascurata e sostiene di doverlo fare per il bene della figlia Diana. Pochi giorni dopo riallaccerà la relazione con Angelo Mario, il compagno di Leffe

“Non ci sarà un'altra volta perchè se tu vuoi bene a una persona la tieni vicino non la allontani. Alla fine hai voluto tutto tu questo. Io ti ho solo fatto vedere gli sbagli che stavi facendo. Con te era nata una cosa molto bella e ho creduto tanto in te ma tu mi hai allontanato. Ti auguro ogni bene anche se in questo momento so che comunque sia potevi evitare di ferire più persone, soprattutto una donna con una bambina piccola, che questa bambina comunque adesso ne soffre le pene dell'inferno. I bambini anche se sono piccoli non sono stupidi, non dimenticarlo mai. E non dimenticare mai cos'è l'amore vero di una donna che potevo darti io e starti vicino e cos'è l'amore di una persona che ti sfrutta solo a livello economico. Io ti sarei stata veramente vicino perchè ti amavo e ti volevo bene veramente, sia io che la Diana. Quindi per me questo è un addio, e non è facile per niente credimi ma sono obbligata a farlo per la bambina anche”