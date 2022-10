“Pilastri della creazione”, le foto della Nasa sulle nuove stelle dello spazio

“Pilastri della creazione”, le foto dallo spazio catturate dal telescopio Webb

Il telescopio spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA ha catturato immagini altamente dettagliate degli iconici Pilastri della Creazione, dove si stanno formando nuove stelle all’interno di dense nubi di gas e polvere. I pilastri tridimensionali sembrano maestose formazioni rocciose, ma sono molto più permeabili. Queste colonne sono costituite da gas e polvere interstellari freddi che appaiono, a volte, semitrasparenti alla luce del vicino infrarosso.

Le Protostelle di nuova formazione sono le protagoniste che rubano la scena in questa immagine della telecamera a infrarossi vicini (NIRCam). Queste sono le sfere rosso vivo che in genere hanno punte di diffrazione e si trovano all’esterno di uno dei pilastri polverosi. Le linee che sembrano lava sono invece espulsioni di stelle che si stanno ancora formando all’interno del gas e della polvere.

Le giovani stelle lanciano periodicamente getti che si scontrano con nubi di materiale, come questi spessi pilastri. Si stima che queste giovani stelle abbiano solo poche centinaia di migliaia di anni. Questa scena è stata fotografata per la prima volta dal telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA nel 1995 e di nuovo nel 2014, ma anche molti altri osservatori di livello mondiale hanno osservato profondamente questa regione, come il telescopio Herschel dell’ESA.

Ogni strumento avanzato offre ai ricercatori nuovi allettanti dettagli su questa regione, che è praticamente traboccante di stelle. La nuova visione di Webb dei Pilastri della Creazione aiuterà i ricercatori a rinnovare i loro modelli di formazione stellare identificando popolazioni stellari molto più precise, insieme alle quantità di gas e polvere nella regione. Col tempo, inizieranno a costruire una comprensione più chiara di come le stelle si formano ed esplodono da queste nubi polverose nel corso di milioni di anni.