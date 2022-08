Piscine, il 28% non a norma. Ispezioni dei Nas: coliformi fecali e abusivismo

Piscine, 108 le strutture sanzionate dopo i controlli dei Nas

Controlli a tappeto su piscine e parchi acquatici in tutta Italia da parte dei Nas. Il quadro che emerge è drammatico, una su quattro delle strutture esaminate non è conforme alla legge, il 28% del totale. Sono state comminate ai proprietari degli esercizi 108 sanzioni per oltre 40mila euro in tutta Italia. Le criticità vanno da coliformi fecali e cariche batteriche a cibi scaduti e carenze strutturali. L'intensificazione dei controlli è stata pianificata per verificare il rispetto dei livelli qualitativi e di sicurezza dei servizi offerti. Le attività, condotte su tutto il territorio nazionale, hanno interessato tra luglio ed agosto l'ispezione di 288 strutture, rilevandone 83 irregolari (pari al 28% degli obiettivi ispezionati).

Sono stati inoltre disposti 10 provvedimenti di chiusura nei confronti di altrettanti impianti e aree ricreative acquatiche a causa di gravi criticità ritenute incompatibili con la prosecuzione dell'attività ludica e con la frequentazione degli utenti. Ulteriori provvedimenti di chiusura hanno interessato 3 piscine totalmente abusive nelle province di Napoli, Reggio Calabria e Bari.