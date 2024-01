Pistoia, crolla un solaio durante la festa di matrimonio: 60 feriti, 5 gravi

Crolla il pavimento durante la festa di matrimonio: 60 feriti

Sono entrambi stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia i due sposi che stavano festeggiando le nozze nel convento di Giaccherino, sulle colline di Pistoia, dove nel tardo pomeriggio si è verificato il crollo del solaio che ha provocato oltre sessanta feriti, di cui 5 sono in gravi condizioni.

I due giovani sposi, entrambi ventiseienni, si erano uniti in matrimonio in mattinata di sabato a Firenze e dopo la cerimonia si erano spostati insieme agli invitati nell'ex storico convento sulle colline di Pistoia per il banchetto nuziale che è poi proseguito con una serie di balli all'interno della struttura, organizzata per ospitare cerimonie ed eventi.

Coinvolti anche loro nel crollo, sono stati accompagnati al pronto soccorso di Pistoia ma le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione. Entrambi sono stati trattenuti in due lettini uno di fianco all'altro, ma di certo non speravano di trascorrere così la loro prima notte di nozze.