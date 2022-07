Ospedale di Napoli, cartelli choc: "Oncologia, le prenotazioni non valgono"

Polemica e proteste per i messaggi anonimi apparsi in ospedale

Fogli A4 con le scritte: "Si comunica ai pazienti che è severamente vietato domandare quante persone ci sono in lista prima del proprio turno di visita". E ancora: "Inoltre si fa presente che l’orario di visita scritto sulla prenotazione non ha valore e non sarà rispettato". Accaduto, come racconta il Corriere della Sera, a Napoli durante il Day Hospital di martedì scorso del dipartimento di Oncologia del Policlinico universitario.

La vicenda ha scatenato diverse polemiche. Questa mattina l'Ansa rende noto che i cartelli sono stati rimossi. I messaggi erano comunque anonimi, nessun timbro né firma del Policlinico che avallasse tali comunicazioni. Dopo le segnalazioni - la vicenda è stata al centro di un dibattito sul web dopo che la era stata portata alla luce da la Repubblica e al centro poi di un servizio del Corriere della Sera - il direttore del dipartimento, il professor Sabino De Placido, è immediatamente intervenuto facendo rimuovere i cartelli sottolineando che non si è trattato assolutamente di un'iniziativa del Policlinico che ha particolare attenzione per l'utenza. Ribadendo che si tratta di comunicazioni anonime, non riconducibili assolutamente alla struttura sanitaria.

"Ma come si fa a prendere in considerazione messaggi come quelli? Chi può credere che una struttura come il Policlinico possa rendere pubblico un avviso con un messaggio anonimo attaccato su un vetro? E questo soltanto perrimanere alla forma. I contenuti, poi, sono la negazione di qualunque principio della medicina. La comunicazione con il paziente è una delle basi della nostra professione, e noi ai nostri pazienti diamo tutte le informazioni di cui hanno bisogno e diritto", dice il professore De Placido al Corriere della Sera. E