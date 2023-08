Ponte Morandi, cinque anni dal crollo. Mattarella: “Rispetto è fare giustizia”

Anniversario crollo Ponte Morandi, il discorso integrale di Salvini a Genova

"Noi piangiamo 43 vittime non della sfortuna, non del caso o del cambiamento climatico, ma della avidità dell'uomo e spero che qualcuno paghi il conto. Questo ponte è rinascita, ha dimostrato unità ed efficienza. Conto di tornare l'anno prossimo con un disegno legge che equipari i cittadini vittime dell'incuria alle vittime del terrorismo. Ci sono stati miliardi di profitto, da investire in manutenzione ma non è stato fatto. Non anticipo sentenze, ma voglio tornare l'anno prossimo, con disegno legge che equipara queste vittime a quelle terrorismo". Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel suo discorso per la cerimonia di commemorazione del crollo del ponte Morandi.

Ponte Morandi, cinque anni dal crollo. Meloni: "Tante domande ancora senza risposta"

Quinto anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova, una tragedia in cui persero la vita 43 persone, e per la quale è in corso un processo. In corso la commemorazione.

La premier Giorgia Meloni ha ricordato che "sono tante le domande poste da quella tragedia che sono ancora rimaste senza risposta. La rabbia, il dolore, la sete di giustizia dei familiari delle vittime sono sentimenti sacrosanti e che meritano tutto il nostro rispetto". "Il trascorrere del tempo non attenua il peso delle responsabilità per quanto accaduto. Ed è responsabilità fare giustizia", ha invece sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Le 43 vittime, la sofferenza dei loro cari e i disagi degli sfollati rimarranno per sempre impressi nella nostra memoria. Così come non dimenticheremo mai l'eroismo dei soccorritori e l'impegno senza sosta dei tantissimi che, in quelle ore e in quei giorni drammatici, diedero testimonianza di quanto gli italiani sappiano donarsi al prossimo", ha sottolineato Meloni in un messaggio. "A chi il 14 agosto 2018 ha perso un figlio, un genitore, un caro - tutto -, rinnoviamo oggi le doverose scuse dello Stato per ciò che è successo, pur consapevoli che nessuna parola sarà mai sufficiente a lenire la sofferenza e placare il desiderio di giustizia".

GUARDA IL VIDEO

Ponte Morandi, Mattarella: "Occorre accertare responsabilità, colpe e omissioni"

"Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha rappresentato un drammatico appello alle responsabilità di quanti sono incaricati di attendere a un pubblico servizio, sia di coloro che provvedono, sul terreno, alla erogazione agli utenti, sia di chi deve provvedere alla verifica delle indispensabili condizioni di sicurezza", scrive il Capo dello Stato. "Una vicenda - dichiara ancora Mattarella - che interpella la coscienza di tutto il Paese, nel rapporto con l`imponente patrimonio di infrastrutture realizzato nel dopoguerra e che ha accompagnato la modernizzazione dell'Italia. Un patrimonio la cui manutenzione e miglioramento sono responsabilità indeclinabili. La garanzia di mobilità in sicurezza è un ineludibile diritto dei cittadini". "Con il sostegno del Paese intero - conclude Mattarella- Genova ha saputo mettere in campo una grande reazione civile, che è divenuta, forza ricostruttiva"