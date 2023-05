Pontremoli, scuolabus esce di strada. Bambini feriti, grave l'autista

Scuolabus con 20 bambini a bordo esce fuoristrada: ci sono feriti

Un autobus extraurbano di Autolinee Toscana con circa 20 bambini a bordo è rimasto coinvolto in un incidente stradale, uscendo di strada a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 37. Al momento si segnalano diversi feriti e contusi, pur se tutti gli alunni a bordo sono stati fatti uscire dal mezzo.

Secondo le prime informazioni, tra i feriti c'è l'autista, il quale è rimasto incastrato nel mezzo ma era cosciente quando è stato tirato fuori. Il bus coinvolto, è stato precisato da At, è un veicolo della linea extraurbana che serve anche studenti delle scuole della zona.

Si sta ancora cercando di capire la dinamica dell'incidente: stando a quanto emerso finora, il bus è precipitato in una scarpata intorno alle 13,40. Sul luogo dell'incidente stanno già operando diverse squadre di sanitari e vigili del fuoco. Inviati anche 2 elicotteri dei pompieri e l'elisoccorso.

Sono stati trasportati in codice rosso in ospedale due ragazzi di 16 anni. Lo rende noto il 118 spiegando che uno dei due giovani è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Cisanello a Pisa per trauma cranico; l'altro, in codice rosso solo per dinamica, è stato trasferito all'ospedale di Pontremoli.

Ci sono poi 3 codici gialli: due sono stati portati all'ospedale Apuane, 1 all'ospedale di Pontremoli. Infine, si sono registrati 15 codici verdi: 14 sono stati portati a Pontremoli, 1 all'ospedale Apuane di Massa. Sul posto con i sanitari e le ambulanze inviate dal 118 intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, Soccorso alpino ed elicotteri.