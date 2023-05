Pop corn ritirati dal mercato, allarme pesticidi: ecco dove

Allarme pesticidi nei pop corn, il monito del Ministero della Salute

Dopo la pasta, arriva l'allarme anche per i pop corn: il Ministero della Salute ha lanciato l'alert pesticidi per alcune confezioni di pop corn salato da preparare al microonde. Secondo i tecnici di laboratorio è stata rilevata la presenza del pesticida Chlorpyrifos. Il richiamo riguarda alcuni lotti commercializati nei market: le confezioni sono il 22338 con scadenza il 5 dicembre 2024, il 22340 con scadenza il 7 dicembre 2024, il lotto numero 22354 con scadenza il 21 dicembre 2024 e il 22356 che scade il 23 dicembre del 2024. Si tratta, si legge nel comunicato del Minitero di un “prodotto non idoneo al consumo", quindi “si invitano tali consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso”.