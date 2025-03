Pordenone vince la corsa a Capitale della Cultura 2027. Fedriga: “Noi centrali”

La Capitale italiana della Cultura 2027 è Pordenone. Lo ha proclamata il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una cerimonia ufficiale nella Sala Spadolini del ministero della Cultura alla presenza della Giuria di selezione e dei rappresentanti delle città candidate.

Contributo di 1 mln per attuare il dossier

Dopo un percorso di valutazione, la Giuria ha indicato al ministro il progetto vincitore nella rosa delle 10 città arrivate finaliste. A Pordenone, città vincitrice con il progetto 'Pordenone 2027. Città che sorprende', sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura.

E altre città finaliste

Le altre città finaliste, oltre a Pordenone, erano: Alberobello (Puglia) “Pietramadre”; Aliano (Basilicata) – “Terra dell’altrove”; Brindisi (Puglia) – “Navigare il futuro”; Gallipoli (Puglia) – “La bella tra terra e mare”; La Spezia (Liguria) – “Una cultura come il mare”; Pompei (Campania) – “Pompei Continuum”; Reggio Calabria (Calabria) – “Cuore del Mediterraneo”; Sant’Andrea di Conza (Campania) – “Incontro tempo”; Savona (Liguria) – “Nuove rotte per la cultura”.

Le motivazioni della vittoria

Il ministro Giuli ha letto la motivazione: "Il dossier propone un modello di valorizzazione culturale innovativo e inclusivo, capace di coniugare tradizione e contemporaneità. L'approccio strategico mira a rafforzare l'identità del territorio attraverso progetti che intrecciano patrimonio storico, arti visive, cinema e partecipazione attiva della comunità. Particolarmente apprezzata è la capacità di attivare un processo di coinvolgimento diffuso che reinterpreta il legame tra memoria, territorio e creatività. Il progetto - ha proseguito Giuli nella lettura della motivazione - si distingue per la volontà di rendere la cultura un motore di sviluppo sostenibile, con un programma articolato lungo l'intero anno, capace di attrarre un pubblico ampio e diversificato.

La strategia di investimento è solida e coerente con gli obiettivi, con un impatto atteso significativo sul tessuto socio-economico. Apprezzata, inoltre, l'integrazione tra istituzioni culturali, sistema museale, universitario e realtà associative, che garantisce una rete solida e partecipativa. La particolare attenzione rivolta ai giovani, non soltanto come fruitori ma come protagonisti del processo creativo, conferma la visione dinamica e inclusiva del progetto". Quindi, ha concluso, "il dossier soddisfa gli indicatori del bando, ponendosi come un modello di progettazione culturale innovativa e condivisa. Il giudizio è eccellente, pertanto la giuria all'unanimità raccomanda come capitale italiana della cultura 2027".

Il Governatore Fedriga: “Si conferma la centralità del Friuli”

"Pordenone capitale italiana della Cultura 2027 è l'ennesima dimostrazione della centralità del Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale. Dopo l'avvio solo pochi giorni fa di GO!2025, il prestigioso evento transfrontaliero che quest'anno sta unendo Gorizia e Nova Gorica nella capitale europea della Cultura, oggi arriva questa affermazione straordinaria che ci riempie di orgoglio. Anche in questa occasione saremo pronti a valorizzare le numerose peculiarità e bellezze del nostro territorio".