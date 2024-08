Portofino, beffa per turisti e vip. Il Comune spegne i condizionatori: "Abusivi"

Portofino, caldo afoso ma condizionatori spenti. La battaglia col Comune

A Portofino, in Liguria, è scoppiata la battaglia dei condizionatori. In una delle mete più ambite da turisti e vip, è iniziato uno scontro tra il Comune e gli abitanti. Nel luogo simbolo di lusso e meta del jet-set internazionale per le sue tradizionali casette colorate e la sua baia con le acque limpide, ora - si legge su Il Corriere della Sera - le liti scoppiano per i condizionatori abusivi. Un caso esploso in queste giornate da bollino rosso, con le temperature che sfiorano i 40 gradi e gli impianti delle case che vengono accesi a ogni ora del giorno e della notte. Ventidue le segnalazioni di abusi edilizi tra gennaio e maggio, quindici in estate. Si tratta di condizionatori installati esternamente sui balconi o sui tetti delle case che risultano abusivi.

Proprio mentre in paese ieri è arrivata l’ultima delle star, Madonna, attesa per partecipare al party degli stilisti Dolce e Gabbana che si svolge a Villa Olivetta, buen retiro ligure dei designer raggiungibile solo via mare, l’argomento è sempre più dibattuto. Linea dura del Comune guidato da Matteo Viacava — "pronto a far rispettare il nuovo regolamento per un centro storico protetto come il nostro". E se la vicenda condizionatori prima o poi verrà risolta, anche a colpi di sentenze, il sindaco Viacava si prepara a intraprendere un’altra battaglia. Quella delle parabole. "Non è possibile averne così tante — chiosa —. Bisogna iniziare a nasconderle e a utilizzarle per più utenti. Anche questo darà più valore al nostro borgo".