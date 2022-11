Prati, il killer di prostitute era un cliente abituale. Una chat la chiave

Un sito di incontri potrebbe essere la chiave per trovare il killer del quartiere Prati

Una chat su un sito di incontri per adulti potrebbe essere la chiave per dare un nome e un volto al killer che ieri ha ucciso le due cittadine cinesi e la 65enne colombiana nel quartiere romano di Prati. Al vaglio degli investigatori impegnati nelle indagini ci sarebbe infatti anche la chat su una piattaforma di incontri a cui era iscritta la 65enne - descritta come una persona solare da tutti e con una figlia appena maggiorenne - uccisa nel seminterrato di via Durazzo 38.

Al momento non c'è traccia dell'arma usata per uccidere le tre donne e si stanno passando al setaccio anche i cassonetti presenti nella zona. Dalle testimonianze raccolte finora non sarebbe emerso un identikit dell'aggressore. Su questo punto l'analisi delle telecamere presenti nel quartiere e dei tabulati potrebbe fornire elementi utili cosi' come anche l'esame delle impronte rilevate dalle Polizia scientifica. Secondo il Giornale si tratterebbe di un cliente abituale.

Dalla modalità con cui sono stati compiuti gli omicidi, avvenuti a breve distanza, in un arco temporale ristretto e con ferite simili, non si esclude che possa essersi trattato di un piano premeditato. Le due vittime cinesi non sono state ancora identificate - una sarebbe però più giovane, di circa 25 anni, mentre l'altra sui 45 - e accertamenti sono in corso anche sulla proprietà dell'appartamento di via Riboty. Sui tre omicidi indaga la polizia, coordinata dalla procura di Roma.

I pm della Capitale hanno formalmente aperto due fascicoli per omicidio volontario aggravato. L'autopsia punta anche a chiarire se le ferite mortali sul corpo delle tre vittime siano state inferte con lo stesso tipo arma.

La prima vittima è la donna colombiana

È quello di Marta Castano Torres, colombiana di 65 anni, secondo quanto accertato dagli inquirenti, il primo degli omicidi. A distanza di poco tempo è avvenuto, poi, il duplice delitto al primo piano di via Riboty. Chi indaga avrebbe ricostruito quanto avvenuto al primo piano dello stabile che confina con piazzale Clodio. L'uomo si è appartato con una ragazza per avere un rapporto durante il quale l'avrebbe aggredita. Sentendo il trambusto la seconda donna presente sarebbe intervenuta per bloccarlo, ma il killer l'ha accoltellata a morte. In quel frangente l'altra ragazza ha tentato la fuga ma è stata raggiunta sul pianerottolo e colpita.

Al vaglio degli inquirenti anche eventuali tracce del Dna presenti sui corpi delle donne che potrebbe aver lasciato il killer. I pm hanno affidato alla polizia una serie di verifiche e attività istruttoria con l'ascolto di numerosi testimoni che pero' non avrebbero fornito un "identikit" dell'aggressore.