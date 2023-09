Prato, spari in una sala biliardo: due morti. Clienti giù dalla finestra

Spari in una sala biliardo nel Pratese, due morti: mistero svelato dall'ipotesi dell'omicidio-suicidio

Due uomini di origine cinese, sono stati trovati senza vita con ferite da arma da fuoco alla testa, in una sala biliardo di Mezzana, frazione del comune di Prato. L'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri ha anche visto altri tre cittadini di origine cinese essere trasportati d'urgenza all'ospedale di Prato, poiché, terrorizzati, si sarebbero lanciati dalla finestra del locale. L'ipotesi che sta emergendo come la più probabile tra gli investigatori è quella dell'omicidio-suicidio. Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che uno dei due uomini abbia aperto il fuoco contro l'altro prima di togliersi la vita. Il movente dietro questo tragico episodio resta ancora sconosciuto e al vaglio degli inquirenti.ù

È successo la notte scorsa intorno alle 23 in un capannone di Mezzana. Le due vittime sono di nazionalità cinese, entrambi intorno ai 50 anni d'età. Altre tre persone sarebbero rimaste ferite. All’esterno del capannone è stata trovata una macchina di grossa cilindrata priva della targa anteriore, incidentata, lasciata aperta e con i finestrini abbassati.

Sul posto sono immediatamente intervenuti polizia, medico legale e il pm della Procura di Prato. Mentre la dinamica è in fase di ricostruzione, sono al momento tutti da chiarire i motivi dell'aggressione. Fra le ipotesi investigative, oltre al duplice omicidio, c'è anche quella dell'omicidio-suicidio. Si attenderanno anche gli esami dell'autopsia e la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza interne alla sala da biliardo per confermare la dinamica di quanto successo. Sul posto sono intervenuti polizia, medico legale e il pm della Procura di Prato. Fra le ipotesi investigative, oltre al duplice omicidio, c'è anche quella dell'omicidio-suicidio.

Le indagini proseguiranno per cercare di gettare luce su tutti gli aspetti di questa drammatica vicenda e rispondere alle molte domande aperte. La città di Prato è in lutto per la perdita di due suoi cittadini e resta in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini.