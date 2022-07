Preso a martellate nel suo negozio nell'Avellinese. Morto cinese di 56 anni

Cinese, gestore di un negozio, è morto questa mattina, dopo essere stato colpito ripetutamente con un martello da un extracomunitario nigeriano

Morte tragica per un 56enne cinese, che ha perso la vita stamattina, dopo essere stato colpito a martellate, nel suo negozio a Monteforte Irpino, comune a pochi chilometri da Avellino. L’aggressore, un extracomunitario 22enne di origine nigeriana, dopo essere stato rintracciato e bloccato dai carabinieri, è ora trattenuto in caserma, dove dovrà rispondere di omicidio.

Un’aggressione che è sfociata in omicidio quella che si è consumata questa mattina nella provincia di Avellino. A commettere il crimine è stato un giovane nigeriano, che, dopo aver fatto irruzione in un negozio di merce cinese a Monteforte Irpino, ha cominciato a colpire brutalmente a martellate il gestore, un uomo cinese di 56 anni, morto qualche ora dopo l’aggressione all’ospedale “Moscati” di Avellino. Nella tragedia è rimasto vittima anche un altro uomo, un cliente 50enne dell’Est Europa.

Secondo quanto riportato da Repubblica, non sono chiari i motivi che hanno spinto il giovane immigrato a colpire con violenza brutale il commerciante. Il nigeriano, stando a quanto si è appreso, ieri sera era stato allontanato dalla mensa dei poveri di Avellino, dopo che aveva picchiato uno dei custodi della struttura situata in via Morelli e Silvati. La Procura della Repubblica di Avellino ha disposto ulteriori accertamenti per ricostruire le dinamiche della vicenda.