Principe Andrea? Non dorme senza peluche. Camerieri insultati se piazzati male

Principe Andrea, nuove imbarazzanti rivelazioni: "Non dorme se non è circondato dai suoi peluche"

Due ippopotami, una pantera e altri due animali non identificati. E' la compagnia obbligatoria del principe Andrea nel suo letto. Le rivelazioni del The Sun imbarazzano ancora di più, se ce ne fosse stato ulteriore bisogno, il regale già sotto accusa per il caso Epstein. Come riporta il Corriere della Sera, "il letto del principe Andrea è sempre molto affollato: ma dei suoi amati peluche. E al personale di servizio del figlio della regina Elisabetta vengono date istruzioni scritte su come posizionare i pupazzetti".

Principe Andrea, uno schema per spiegare dove posizionare i peluche

Secondo il Sun esiste addirittura un diagramma che spiega come collocare i peluche. Continua il Corriere della Sera: "Ma secondo una delle sue ex cameriere la sua collezione arriva a contare ben 72 animaletti di stoffa". Non è finita. "Il principe, secondo il Sun, dà in escandescenze se i peluche non vengono piazzati nell’ordine richiesto: un orsacchiotto deve essere collocato sulla spalliera del letto, a sinistra, sul lato destro del letto ci deve essere un ippopotamo grigio e a metà del talamo una pantera nera, mentre un altro ippopotamo va ai piedi del letto".

Sempre il Corriere della Sera: "Il principe viene descritto come un bambino viziato che non muoveva mai un dito: era capace di far chiamare una cameriera che doveva fare quattro piani di scale per andare a chiudere le tende dietro di lui. E se non erano accostate alla perfezione, piovevano urla e insulti".