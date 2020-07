Processo Berlusconi, alla registrazione dell'audio assistì anche Cosimo Ferri

La vicenda dell'audio del magistrato Amedeo Franco, relativo al processo che ha portato alla condanna di Silvio Berlusconi nella sentenza Mediaset, continua a far emergere nuovi retroscena. Come ad esempio quello che riporta il Fatto Quotidiano, secondo cui al momento della registrazione dell'audio del giudice Franco che parlava di "un plotone di esecuzione e una mascalzonata", riferendosi alla sentenza, sarebbe stato presente a Cosimo Ferri. Vale a dire l'ex sottosegretario alla Giustizia del governo Letta e leader di Magistratura Indipendente (ora renziano). Il giudice Antonio Esposito, colui che firmò la condanna del Cavaliere racconta al Fatto un retroscena, relativo a circa due settimane prima della sentenza: "Non subii alcuna pressione per condannare, ricordo solo che ricevetti un invito da Cosimo Ferri per partecipare al Premio Bancarella a Pontremoli, ma per motivi di opportunità decisi di non accettare l'invito".