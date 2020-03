Procura di Roma: manca l'accordo. In bilico la nomina di Prestipino

E' ancora in bilico la nomina di Michele Prestipino a procuratore di Roma. I numeri restano certamente dalla sua parte, ma a 24 ore dal plenum del Csm che doveva votare il capo della procura più importante d'Italia - si legge sul Fatto Quotidiano - non vi è una certezza matematica, non si trova la quadra matematica. La certezza assoluta è solo il ballottaggio, perchè nessuno dei 3 candidati ha un maggioranza per essere nominato. Prestipino resta il super favorito, ma c'è ancora qualche incertezza. Secondo quanto risulta al Fatto Prestipino avrebbe 8 voti su 16, mentre il procuratore di Firenze Giuseppe CReazzo sarebbe fermo a quota 5 o 6 voti. I restanti voti andrebbero a Lo Voi. Se il ballottaggio sarà Prestipino-Creazzo potrebbe finire proprio con lo scarto di un solo voto a favore di uno dei due candidati. E' ancora tutto aperto.