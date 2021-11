Procura Roma, il Csm mette alla porta Prestipino. Verso la nomina di Lo Voi

Procura Roma, il Csm indirizza il voto su Lo Voi. Prestipino via

Prima di Natale il tribunale di Roma potrebbe avere un nuovo procuratore capo. Il vertice del Csm ieri ha indirizzato la partita delle nomine in maniera significativa. La commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura - si legge sul Messaggero - ha dato un segnale forte dando quattro voti in favore dell'attuale numero uno dei pm di Palermo, Francesco Lo Voi, che diventa, quindi, il candidato principale nella corsa alla poltrona attualmente occupata da Michele Prestipino, la cui nomina era stata annullata nei mesi scorsi dal Consiglio di Stato.

In commissione - prosegue il Messaggero - un voto è andato al procuratore generale di Firenze, Marcello Viola mentre l'attuale inquilino della Procura capitolina non ha avuto nessuna preferenza. Una volta decise, le due candidature saranno trasmesse alla ministra della Giustizia Marta Cartabia che dovrà esprimere un parere sui candidati. Dopo questo iter la parola passerà, per la decisione finale, al plenum del Consiglio superiore e se tutto dovesse filare senza intoppi, il voto potrebbe arrivare già prima delle festività natalizie.

LEGGI ANCHE

Antimafia, otto nomi in corsa per la carica di procuratore. Anche Gratteri