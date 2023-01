Prof rimprovera un'alunna: il patrigno va a scuola e gli dà un pugno in faccia

Ferrara, il diverbio con il prof e l'atto di violenza del patrigno

Un caso di violenza choc è avvenuto in provincia di Ferrara: un docente è stato aggredito dal patrigno di un'allieva a scuola. L'episodio è avvenuto prima delle vacanze natalizie, ma dopo la formalizzazione della denuncia da parte del professore, i carabinieri hanno identificato e denunciato il presunto responsabile per lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri in una nota, tutto è accaduto in un istituto scolastico superiore. Il professore, durante le lezioni, aveva ripreso la giovane studentessa, minorenne, con la quale è poi partita un'accesa discussione.

La ragazza ha raccontato il diverbio con l’insegnante al patrigno, che si è presentato all’uscita dell’istituto scolastico e ha sferrato un pugno al volto del professore. La vittima si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Cona e, successivamente, ha deciso di formalizzare la propria denuncia-querela nei confronti dell’aggressore. I carabinieri hanno quindi identificato il presunto responsabile del gesto e lo hanno denunciato.