Pub chiude dopo un mese, il motivo? Ai ragazzi non piace più fare i camerieri

Treviso, pub chiude dopo un solo mese dall'apertura. Il motivo? "Mancanza di personale"

Chiuderà il 30 aprile, dopo un solo mese, il Boe Public House di Treviso dell'imprenditore Stefano Molitierno, per mancanza di personale: "Ho ristrutturato il locale prima di aprirlo e avevo bisogno di quattro persone per gestirlo: due si sono licenziate mentre una terza persona aveva problemi di salute - racconta Molitierno -. Ho tenuto duro arrivando anche a 15 ore di lavoro al giorno, ma non posso lavorare per tre persone rischiando di offrire un servizio carente alla mia clientela e quindi ho deciso di chiudere. Alla ragazza che è rimasta con me ho chiesto di venire a lavorare nel mio altro locale a Jesolo, perché non lascio nessuno per strada".

Prima di arrivare alla decisione di chiudere il locale, l’imprenditore aveva provato a reclutare il personale attraverso i canali social e con l’aiuto di un’agenzia, ma purtroppo non era stato trovato nessuno. Il contratto proposto era un full-time di 48 ore settimanali con turni di otto ore e uno stipendio netto di 1.600 euro al mese: "Il contratto nazionale è pari a 1.450 euro netti al mese sempre per 48 ore settimanali, quindi lo stipendio che offro ai miei collaboratori è superiore di 150 euro" spiega Molitierno.