Puglia, arrestato responsabile protezione civile: preso con 10 mila € in busta

Puglia, arrestato per corruzione dirigente della Regione: si tratta del responsabile della Protezione Civile. Beccato con 10 mila euro in una busta

Sorpreso mentre intascava una busta con la somma di 10 mila euro in contanti da parte di un imprenditore. La guardia di finanza di Bari questa sera ha arrestato Antonio Mario Lerario, dirigente della Regione Puglia (sezione strategia e governo dell’offerta e, ad interim, sezione Protezione Civile), per il reato di corruzione. L’imprenditore, che opera nel settore dell’edilizia, ha in corso contratti di appalto per la somma di oltre 2.000.000 di euro presso la Protezione Civile regionale. L’arresto è avvenuto nell’ambito di indagini in relazione alla sua attività di dirigente della Protezione civile. Il procedimento è in fase di indagine preliminare e il gip deciderà se convalidare l'arresto.