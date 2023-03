Puglia e Basilicata, 24 arresti per narcotraffico, estorsioni e droga

Foggia, 24 arresti nella maxi operazione antimafia "Cocktail" tra Puglia e Basilicata

Centinaia i militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche dei reparti specializzati, che nella giornata di oggi - 16 marzo - si sono messi in azione nelle province di Foggia, Bari, Brindisi e Potenza per eseguire gli arresti nella maxi operazione “Cocktail”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. 24 le misure cautelari eseguite per altrettante persone, di cui 22 in carcere, una ai domiciliari e una di interdizione.

Gli indagati, per lo più residenti a Cerignola (Foggia), farebbero parte di tre distinte associazioni in affari tra loro e dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti con base operativa e logistica a Cerignola. Dalle indagini, basate su intercettazioni telematiche, ambientali e telefoniche oltre che su attività di osservazione e pedinamento, è emerso che uno degli arrestati di oggi sarebbe uno dei presunti autori di una violenta aggressione ai danni di un uomo di Cerignola nata per motivi legati alla circolazione stradale.

Le imputazioni sono di associazione dedita al traffico e allo smercio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo, sia comuni che da guerra, anche clandestine, estorsione, ricettazione e tentato omicidio aggravato. Ad alcuni indagati ed ai loro famigliari sono stati sequestrati beni immobili e mobili per un valore di oltre 5 milioni di euro.