Qatar-gate, Parlamento Ue chiede revoca immunità di Cozzolino e Tarabella

Qatargate: chiesta revoca immunità Cozzolino e Tarabella

La giustizia belga ha chiesto alla presidenza del Parlamento europeo la revoca delle immunita' degli eurodeputati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella. Lo riportano i media belgi Le Soir e Knack.

Metsola, procedura per revoca immunità 2 europarlamentari

Il Parlamento europeo ha, di conseguenza, avviato una procedura d'urgenza per la revoca dell'immunità a due europarlamentari. nell'ambito del Qatargate. "Non ci sarà impunità. Nessuna", ha annunciato la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, sottolineando che la decisione è stata presa a seguito di una richiesta delle autorità giudiziarie belghe.

Qatargate: revoca immunità. Legale, "Tarabella non si nasconde"

Marc Tarabella, l'eurodeputato belga rimasto implicato nel Qatargate, "non si nasconde dietro l'immunita'" parlamentare: lo ha detto il suo avvocato dopo che si e' diffusa la notizia che il Parlamento europeo ha avviato una procedura d'urgenza per la revoca dell'immunita' parlamentare dell'europutato e anche del collega italiano Andrea Cozzolino, su richiesta delle autorita' giudiziarie belghe, nell'ambito dell'indagine sul Qatargate. "Dall'inizio di questo caso, Marc Tarabella ha ripetuto di essere a disposizione della giustizia e ha anche chiesto di essere ascoltato rapidamente per potersi difendere", ha ricordato il suo avvocato, Maxim Toller.