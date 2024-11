Quarto grado, da Chiara Petrolini al caso di Pierina: le anticipazioni del programma di Rete 4

Quarto Grado, le anticipazioni della puntata di questa sera - 22 novembre - vedono due casi importanti: quello di Chiara Petrolini che la settimana prossima potrebbe andare in carcere e l'omicidio di Pierina Paganelli.

Il giallo di Pierina Paganelli continua a dare nuovi risvolti. L'omicidio della donna di 78 anni uccisa con 17 coltellate e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023 non ha ancora un colpevole. Da quel momento le indagini sono serrate e ora si stanno concentrando sulla figura di un uomo, che è stato ripreso dalle telecamere di una farmacia, nella sera dell’omicidio. Le immagini sono sgranate: potrebbe trattarsi di Louis Dassilva, che resta l’unico indagato ed è in carcere dal luglio scorso? Su richiesta dell’accusa, via incidente probatorio, l’uomo sfilerà sotto le telecamere per accertarne l’eventuale presenza nelle ore del delitto. E di questo (e molto altro) si parlerà stasera a Quarto Grado.

Poi c'è Chiara Petrolini, la mamma di Traversetolo (Parma) accusata di aver ucciso e sepolto in giardino due suoi neonati. Nell'interrogatorio la giovane ha affermato che il parto "è avvenuto di notte, in camera mia. I miei non c’erano, non ricordo dove fossero andati. Il tutto è durato poco. Quando è nato, ho provato a scuoterlo per vedere se respirava, ma era morto e allora mi è passato per la testa di metterlo nel giardino". È la mattina del 10 settembre 2024. Chiara Petrolini si trova a Parma ed è già accusata di omicidio volontario. Perché il 7 agosto avrebbe ucciso suo figlio subito dopo il parto seppellendolo nella villetta di famiglia a Traversetolo. La pm che la interroga è Francesca Arienti. E lei, assistita dall’avvocato Nicola Tria, dice di voler fare delle dichiarazioni preliminari. In cui ammette che anche il secondo cadavere è di suo figlio. Mentre si attendono gli esiti degli esami per sapere se sia nato vivo o morto. La settimana prossima il giudice potrebbe ratificare la decisione del Riesame e mandare Chiara nel supercarcere di Parma.