Ragazzino di 13 anni muore in una piscina nel Salernitano: disposta l'autopsia

Padula, 13enne muore in un piscina di un agriturismo: le cause del decesso non sono ancora chiare. Disposta l'autopsia

Un ragazzino, che avrebbe 13 anni, è morto, questa mattina, giovedì 29 agosto, mentre si trovava in una piscina a Padula, nel Salernitano. Le cause del decesso non sono ancora note, ma sul suo cadavere è stata disposta l'autopsia. Il ragazzino si trovava nella piscina di un agriturismo che si trova in contrada Pantagnone, ma non è ancora chiaro se fosse in acqua quando si è consumata la tragedia.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso e stanno svolgendo le indagini per accertare le cause del decesso. Infatti, la procura di Lagonegro ha avviato un'inchiesta delegando il lavoro ai carabinieri.

Non è chiaro nemmeno se il 13enne sia deceduto per annegamento o per un malore. Le persone presenti quando è accaduto l'episiodio stanno venendo ascoltate dagli inquirenti: le loro testimonianze potrebbero essere fondamentali. Così come l'analisi delle documentazioni della piscina, ma soprattutto i risultati dell'esame autoptico e degli altri esami medico-legali che contribuiranno a chiarire la causa della morte. Il corpo senza vita del ragazzino è stato trasferito all’ospedale di Polla.