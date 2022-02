Ragazzo morto a New York ha subito "trattamenti inimmaginabili dalla scuola"

La famiglia del 17enne morto a New York: "Trattamenti inimmaginabili da parte dell'amministrazione del college"

In attesa dei risultati dell'autopsia sul corpo di Claudio Mandia, il ragazzo di Battipaglia trovato morto alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, i legali hanno escluso l'abuso di alcol e droga, mentre la famiglia ha messo sotto accusa l'amministrazione della EF Academy di Tarrytown, Westchester, dove il giovane stava vivendo la sua esperienza di studente all'estero.

Claudio, ha dichiarato la famiglia con un comunicato, e' stato "sottoposto a inimmaginabili trattamenti da parte dell'amministrazione". La famiglia Mandia dice che c'e' un'"indagine completa" e che e' "scioccata e distrutta da questa morte insensata". I genitori, Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto - che a Battipaglia gestiscono un'azienda che esporta pizza e prodotti surgelati anche in America - erano volati negli Stati Uniti proprio per festeggiare assieme al figlio il suo compleanno, quando hanno saputo della tragedia. Il ragazzo era entusiasta della sua esperienza in questo istituto internazionale frequentato da studenti che arrivano da tutto il mondo.

Claudio Mandia, il saluto dei compagni

Una serie di palloncini bianchi, su cui avevano scritto dediche e messaggi, sono stati fatti volare in cielo. Cosi' gli studenti della EF Academy di Tarrytown, a nord di New York, hanno dato l'ultimo a saluto Claudio Mandia, 17 anni, il ragazzo di Battipaglia trovato morto nella sua stanza al campus, la notte tra giovedi' e venerdi'. I genitori erano arrivati dall'Italia proprio venerdi' per festeggiare con lui i suoi diciotto anni, quando sono stati raggiunti dalla notizia.

Lo zio del ragazzo, Pietro Benesatto, ha parlato di "cause naturali", escludendo l'ipotesi che il nipote potesse essere stato vittima di aggressione. "Claudio non era malato, era sanissimo. I medici dovranno appurare cosa e' accaduto" ha detto lo zio Pietro Benesatto. Gli inquirenti statunitensi, infatti, non hanno sciolto le riserve e attendono prima di conoscere l'esito dell'autopsia per appurare i motivi del decesso.

La polizia ha ascoltato i compagni di Claudio nel tentativo di ricostruire le ore precedenti al momento in cui il ragazzo e' rientrato nella sua stanza. Sull'account Facebook della Academy, una scuola esclusiva di lingue, frequentata da studenti che arrivano da tutto il mondo, con rette di 42 mila dollari l'anno, non appare nessun riferimento alla tragedia.