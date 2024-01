Ragazzo picchiato a Crotone, perizia choc: "In coma perché ha ossa fragili"

Crotone, la perizia choc che può ribaltare il caso del ragazzo pestato e in coma

"Davide Ferrerio è in coma perché aveva le ossa fragili". Le conclusioni della perizia sul corpo di Davide Ferrerio potrebbe far cambiare in appello l’esito del processo a carico del suo aggressore, Nicolò Passalacqua, condannato in primo grado a 20 anni e 4 mesi di reclusione con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Lo spiega il Corriere della Sera in merito alla vicenda del 22 enne bolognese da 17 mesi in stato vegetativo dopo un’aggressione subita a Crotone.

Il ragazzo, vittima di uno scambio di persona, fu picchiato a sangue dal 22enne che voleva "dare una lezione" a un altro ragazzo che aveva mandato alcuni messaggi alla fidanzata minorenne di Passalacqua. Come riporta il Corriere della Sera, "la consulenza del medico legale barese (si è occupato dei casi Rea, Cucchi, Claps), evidenzia che Davide Ferrerio è affetto da una malattia che si chiama osteogenesi imperfetta (fragilità scheletrica). Questo aspetto clinico metterebbe in discussione il nesso tra l’aggressione e il suo stato vegetativo".

In sintesi, spiega il Corriere: "In ragione della relativa modestia del trauma cranico parieto-occipitale destro, è del tutto attendibile che l’entità lesiva possa essere stata favorita da una particolare fragilità del tavolato cranico indotta dall’osteogenesi imperfetta", sostiene l’esperto. Una tesi che ha provocato la reazione sdegnata di Giusy Orlando, madre di Davide che, in una intervista a Il Resto del Carlino, ha detto: «È una vergogna. Mio figlio non era più malato, tanto che giocava anche a calcio. Non si può cambiare l’imputazione».