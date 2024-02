Gioventù bruciata: rapine, risse e armi. A Piacenza blitz contro baby gang

Piacenza, blitz Polizia contro baby gang: decine di misure

La Polizia di Stato di Piacenza sta svolgendo una vasta attività di contrasto alle bande giovanili, con esecuzione di provvedimenti di natura penale e amministrativa, a carico di decine di giovanissimi responsabili di rapina, rissa, lesioni, porto abusivo di armi, spaccio ed estorsione.

Le indagini hanno permesso di far luce su gruppi di giovani, minorenni e appena maggiorenni, che cercavano di strutturarsi in vere e proprie bande organizzate per il predominio sul territorio, che sono stati individuati e messi in condizione di non proseguire le loro attività criminose.

Ulteriori informazioni saranno fornite dagli investigatori nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Questura di Piacenza alle ore 11.