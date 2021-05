Sesso di gruppo con una donna. Sorpresi senza misure antiCovid

Rapporti di gruppo in provincia di Milano con una donna, senza misure di sicurezza. Un inviato de Le Iene li interrompe, e scatta il fuggi fuggi generale.

Con le riaperture tornano a spopolare gli annunci online delle gang bang. “Cerchiamo singoli esperti decisi e non bidonari per car gang in zona Milano sud” è il messaggio online di una coppia, al quale Andrea Agresti decide di rispondere, per verificare se gli incontri avvengono nel rispetto delle misure anticovid. Già qualche mese fa l'inviato de Le Iene aveva beccato in Brianza 8 uomini e 3 donne consumare rapporti senza rispettare le misure antiCovid.

Agresti ora, giunto sul posto, il parcheggio dell'appuntamento, vede arrivare man mano persone. Mentre attendono, molti discutono su coprifuoco e misure di sicurezza, manifestando parecchia confusione al riguardo. Uno dei presenti esclama: “Non so se con un rapporto orale si può trasmettere”, fino a quando arriva la coppia organizzatrice e tutti si dispongono in fila pronti per un rapporto orale. Ma le mascherine vengono abbassate e non c'è nessuna distanza di sicurezza. Andrea Agresti quindi interviene, interrompendo la gang bang, e scatta subito il fuggi fuggi generale.