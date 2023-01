Ratzinger, fedeli a San Pietro per esequie. L'omaggio di Mattarella e Meloni

Ratzinger, 40 mila fedeli a San Pietro per le esequie. L'omaggio di Mattarella e Meloni

Sono iniziate formalmente oggi, 2 gennaio, le esequie di Joseph Ratzinger a San Pietro, dove la salma è stata esposta per ricevere il saluto della gente. Secondo la Gendarmeria vaticana sono stati circa 40 mila i fedeli che hanno reso omaggio fino ad ora a Benedetto XVI; un dato certamente destinato a crescere, visto che l'accesso è consentito fino alle 19.

L'afflusso è iniziato alle nove del mattino ma il primo ad entrare, già alle 8.50, in una Basilica vaticana chiusa ancora al pubblico, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la figlia Laura; entrambi si sono fermati per qualche istante sul lato destro, a mani giunte, davanti all'Altare della Confessione. Subito dopo Mattarella la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata da Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che dopo il segno della croce e un breve inginocchiamento si sono raccolti lungo una delle quattro panche laterali. Dall'altro lato il cardinale Michael Harvey, arciprete di San Paolo fuori le Mura, e alcune suore intente a recitare il rosario.

Ratzinger è vestito con i paramenti sacri, rosso su bianco, la mitra e scarpe nere, senza pallio né croce pastorale: un segnale per un papa che, tra i tratti distintivi del suo pontificato, aveva quello di portare scarpe rosso vermiglio.

I funerali saranno celebrati il prossimo 5 gennaio da Papa Francesco; funerali per i quali il prefetto di Roma Bruno Frattasi ha previsto un afflusso di 50-60mila persone. Nessuna anticipazione sulle modalità della funzione, che comportano uno studio particolare in quanto si tratta di un evento senza precedenti, né sulle delegazioni che parteciperanno: le uniche due ufficiali saranno quella italiana e tedesca. Intanto dalla Cei si fa sapere che il segretario della Conferenza episcopale, monsignor Baturi, ha rinviato una visita a Leopoli per permettere alle chiese ucraine la partecipazione alle esequie; da parte di chi ed in quale forma, anche questo è ancora da capire. Così com’è da capire chi sarà, tra le personalità europee e mondiali, che verrà a titolo personale.

I cardinali hanno già quasi tutti reso l'ultimo saluto nella giornata di ieri, nel convento di Mater Ecclesiae, tra la quiete e la discrezione dei giardini. Ratzinger, che non ha più l'Anello del Pescatore simbolo del ministero petrino perché fu lui stesso a sfilarselo quasi dieci anni fa, riposerà nelle Sacre Grotte Vaticane, dove già fu tumulato Giovanni Paolo II prima di essere spostato in Basilica.