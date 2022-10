Rave Modena: "Non ce ne andiamo, questo è sballo". Tra alcol, droga e techno

Rave Modena, il sindaco della città: "Incolumità e niente forzature"

Il rave party abusivo di Modena è diventato ormai un caso politico. Il neo ministro degli Interni Piantedosi ha ordinato alla polizia lo sgombero. Oltre 3.500 ragazzi si sono ritrovati nel deposito e nel terreno circostante, con il proprietario che li ha già denunciati. La musica techno - si legge sul Corriere della Sera - rimbomba fino al casello di Modena Nord. Copre il ronzio dell’elicottero della polizia che sorvola le campagne attorno a via Marino: in un capannone agricolo in disuso è in corso da sabato notte un maxi rave di Halloween, il «Witchtek», annunciato da settimane con le stesse modalità di eventi analoghi che hanno creato problemi di ordine pubblico: messaggi sui social e sulle chat, con indicazione del luogo prescelto solo all’ultimo momento. "Mi affascina l’organizzazione, - racconta un ragazzo che partecipa al rave - ti mandano la posizione esatta tre ore prima e si arriva in massa in modo che nessuno possa fare nulla, quando sei in tremila come oggi è fatta. Sono stati davvero bravi... i migliori li fanno in Italia e Repubblica Ceca, anche in Francia... senti che roba».

Piantedosi - prosegue il Corriere - è per la linea dura ma il sindaco di Modena invita alla prudenza: "Bisogna tutelare ordine pubblico e incolumità delle persone, senza forzature", - dice Gian Carlo Muzzarelli augurandosi che vengano individuati e denunciati gli organizzatori del rave che sta creando disagi alla città. Stretti fra queste due esigenze, sgombero e incolumità, gli agenti della Digos hanno cercato inutilmente un dialogo con qualcuno che possa rappresentare questo popolo piombato di colpo a Modena. Cris, che non è l’ultimo arrivato e di rave ne ha già visti una quindicina, fa spallucce: "Ma gli organizzatori saranno stranieri, non li becchi dai". Nessuno qui dentro sembra avere intenzione di andarsene, così almeno fino alla tarda serata di ieri. "Ma se la festa dura fino a martedì perché dobbiamo sgomberare prima? Ricordati che questa si chiama libertà, questa è comunione, è fratellanza", spiega pacifica Ramona.