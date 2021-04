Rdc, migliaia di irregolari a Genova. Dichiarazioni false, soldi all'estero

La Procura di Genova ha aperto un'indagine per truffa aggravata. Nel mirino ci sono alcuni caf e patronati del capoluogo ligure, da cui sarebbero partite migliaia di richieste per ottenere il Reddito di Cittadinanza, tutte formulate da extracomunitari che dichiaravano di risiedere in Italia da almeno 10 anni. Tutte queste autocertificazioni false sono state ritenute veritiere dall'Inps che ha erogato milioni di euro a queste persone. Ma dall'inchiesta - si legge sulla Verità - è emerso che era tutto falso. A trasformare il danno in beffa, c'è il fatto che la maggior parte di queste persone sono solo transitate in Italia, ma non ci hanno mai realmente vissuto e i soldi venivano tutti inviati all'estero e non venivano nemmeno spesi qui.

Adesso gli inquirenti stanno verificando se dietro a questa concentrazione di domande irregolari - prosegue la Verità - ci sia nascosto un sistema per aggirare le norme, in cambio magari di una percentuale sul Reddito, o se i Caf non fossero al corrente delle autocertificazioni false fornite. Il denaro potrebbe essere molto difficile da recuperare, ragion percui la Procura avrebbe chiesto al gip il sequestro delle somme già percepite dagli attuali indagati e si prepara a coinvolgere l'Inps nel tentativo di contenere il rischio.